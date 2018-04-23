Советника Порошенко заподозрили в незаконном обогащении

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины подозревает советника Петра Порошенко Виктора Назаренко в незаконном обогащении. Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на материалы дела Соломенского райсуда Киева.

Назаренко подозревают в хранении полученных незаконным путем средств на подставных счетах.

"В течение 2015-2016 годов на ЛИЦО_4 (Назаренко) и членов его семьи было оформлено право собственности на ряд объектов недвижимого имущества, общая рыночная стоимость которых составляет около 17,5 млн гривен", — сообщается в материалах дела.

Согласно документам, члены семьи Назаренко за последние два года приобрели девять объектов недвижимости.

Ранее главный редактор украинского журнала "Новое время" Виталий Сыч заявил о давлении на него после публикации материала о коррупционных схемах чиновников Украины, в которых якобы участвовал и депутат Верховной рады Сергей Пашинский.