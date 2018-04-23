Париж осудил Израиль за действия армии при столкновениях в Газе

Обострение палестино-израильского конфликта в 2018 году (162)

Палестинские протестующие во время столкновений с израильскими военными на границе сектора Газа и Израиля. Архивное фото

Палестинские протестующие во время столкновений с израильскими военными на границе сектора Газа и Израиля. Архивное фото

ПАРИЖ, 23 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Париж осуждает действия израильской армии при участии в столкновениях в секторе Газа, говорится в заявлении МИД Франции.

Вдоль границы сектора Газа и Израиля 30 марта началась серия массовых антиизраильских выступлений под общим названием "Великий марш возвращения", который планируется продолжать до середины мая. Израильтяне применяют огнестрельное оружие против наиболее агрессивных участников многотысячной акции протеста.

Израильские военные объясняют использование огнестрельного оружия необходимостью защиты государственной границы. Они отвергают обвинения в применении чрезмерной силы и призывы к международному расследованию кровопролития.

"Франция снова осуждает неизбирательное применение огнестрельного оружия израильской армией против участников манифестаций в Газе и выражает сожаление в связи с пятью новыми жертвами", — написано в коммюнике.

Там отмечается, что Париж призывает к сдержанности и соразмерному применению силы, как того требует международное гуманитарное право.