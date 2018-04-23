Париж осудил Израиль за действия армии при столкновениях в Газе

ПАРИЖ, 23 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Париж осуждает действия израильской армии при участии в столкновениях в секторе Газа, говорится в заявлении МИД Франции.
Израильские военные объясняют использование огнестрельного оружия необходимостью защиты государственной границы. Они отвергают обвинения в применении чрезмерной силы и призывы к международному расследованию кровопролития.
"Франция снова осуждает неизбирательное применение огнестрельного оружия израильской армией против участников манифестаций в Газе и выражает сожаление в связи с пятью новыми жертвами", — написано в коммюнике.
Там отмечается, что Париж призывает к сдержанности и соразмерному применению силы, как того требует международное гуманитарное право.