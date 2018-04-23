В Киеве обокрали иностранного посла

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. В центре Киева обокрали Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Кипр, сообщает "Обозреватель".

По информации издания, мужчину обокрали в фитнес-клубе, расположенном в Печерском районе. Неизвестные украли из шкафчика, где посол оставил свои вещи, кошелек, в котором была крупная сумма в гривнах.

В декабре прошлого года в Киеве обокрали квартиру сотрудника представительства Швеции. Неизвестные украли у первого секретаря посольства крупную сумму денег, несколько ноутбуков и три флакона парфюмерии.