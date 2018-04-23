Лидер оппозиции Армении пообещал "победный митинг" вечером

ЕРЕВАН, 23апр – РИА Новости. Армянский оппозиционный депутат Никол Пашинян, руководящий акциями против премьера Армении Сержа Саргсяна, заявил, что "победный митинг" его сторонников состоится в 17.30 мск.

Пашиняна, задержанного накануне на шествии в ереванском районе Эребуни, освободили в понедельник днем. В месте с ним на свободы вышли еще два депутата – Арарат Мирзоян и Сасун Микаелян.

"Эти 24 часа я был в полной изоляции. Мне нужна пара часов, чтобы обсудить всё с моими соратниками, заняться вопросами освобождения арестованных, а в 17.30 начнется наш победный митинг", — сказал Пашинян своим сторонникам

Акции против избрания Саргсяна премьером Армении начались 13 апреля. Саргсян дважды избирался на пост президента в 2008 и 2013 годах. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. Семнадцатого апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина. При этом ранее вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.

В воскресенье прошли переговоры между лидером оппозиции, депутатом Николом Пашиняном и Саргсяном, они продлились три минуты и закончились безрезультатно. Премьер назвал действия оппозиционера шантажом и посоветовал ему вернуться в правовое поле, пригрозив, что в противном случае вся ответственность ляжет на него.

Полиция сообщила, что приступила к разгону митинга, а его организаторы во главе с Пашиняном были принудительно удалены с места проведения собрания. Пашинян и еще два депутата — Арарат Мирзоян и Сасун Микаелян — были задержаны. В понедельник все они были освобождены.