В Китае изобрели необычный способ отучить пешеходов нарушать правила

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. В китайском городе Хуанши начали испытывать приспособление, обливающее пешеходов водой за переход дороги на красный свет, сообщает Soranews24.

В качестве эксперимента на перекрестке установили металлические столбики с инфракрасными датчиками и разбрызгивателями. Они включаются одновременно с красным сигналом светофора и пускают струю воды в нарушителя, переходящего дорогу.

Жители Китая отнеслись к такому нововведению скептически. "Неплохое место, чтобы успокоить моих собак, когда они лают", — написали одни. "Нарушения перестанут быть проблемой в дождливые дни", — пошутили другие. Некоторые выразили озабоченность, что подобное устройство будет расходовать слишком много воды.