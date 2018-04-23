РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Греческий генерал предложил способ снять санкции с Крыма и России

Сюжет:
Ялтинский международный экономический форум - 2018 (46)
15:0123.04.2018
(обновлено: 15:35 23.04.2018)
043562
© Фото предоставлено Павлосом ХристуСекретарь Общества греко-российской дружбы, президент общества друзей Крыма в Греции Павлос Христу на Ялтинском международном экономическом форуме. Архивное фотоСекретарь Общества греко-российской дружбы, президент общества друзей Крыма в Греции Павлос Христу на Ялтинском международном экономическом форуме. Архивное фото
© Фото предоставлено Павлосом Христу

АФИНЫ, 23 апр — РИА Новости, Геннадий Мельник. Греческий общественный деятель, генерал-лейтенант ВВС Греции в отставке, президент Общества друзей Крыма в Греции Павлос Христу предложил способ снять антироссийские санкции — поставлять титан в США и Европу только через Крым.

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак выступает на Ялтинском международном экономическом форуме. 20 апреля 2018
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
ЯМЭФ показал бессмысленность политизации экономики, заявил Козак

"С таким предложением я выступил на Ялтинском международном экономическом форуме", — рассказал Христу РИА Новости.

"Я предложил, чтобы экспорт и импорт России с США и Европейским союзом осуществлялся через Крым. Особенно титана и металлов, которые так необходимы Западу. Они очень важны для Запада. Это можно сделать. Это поможет снять санкции, введенные против России и Крыма", — сказал Христу.

Памятник затопленным кораблям в Севастополе. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Ассоциация "Друзья Крыма" призвала ООН принять резолюцию по отмене санкций
По его словам, эту идею поддержал вице-премьер крымского правительства — постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов, который в свою очередь предложил создать внешнеторговую корпорацию, зарегистрировать ее в качестве крымского юридического лица и передать ей исключительное право на ведение экспортно-импортных операций с США по тем товарным позициям, в которых американцы заинтересованы.

"Георгий Мурадов сделал отличное предложение. Хорошо бы оно прошло", — сказал Христу.

Противоправные меры

Христу заявил, что Евросоюз должен остановиться с санкциями.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Аксенов заявил, что усилия "Друзей Крыма" смягчают санкции против России
"Евросоюз должен остановиться с экономическими мерами. Для них нет никаких причин. Россия — это держава мирная. Крым принадлежит Российской Федерации, Российская Федерация едина", — сказал Христу.

"Введенные против России меры противоправные. Греция потеряла огромные деньги из-за прекращения экспорта сельскохозяйственной продукции. Она теряет эти деньги каждый год", — заметил он.

Общественный деятель согласен с некоторыми оценками, что потери Греции превышают 800 миллионов евро в год.

Работа Ялтинского форума

Христу высоко оценил прошедший Ялтинский международный экономический форум.

Справа налево: Сергей Аксёнов, Андрей Назаров, Борис Титов, Алексей Пухов, Олег Камшилов, Светлана Лужецкая на Ялтинском международном экономическом форуме в Крыму
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Участники ЯМЭФ подписали соглашения на 162 миллиардов рублей
"Я участвую во всех ялтинских форумах, каждый раз и каждый год, постоянно. В Крым я летаю через Москву. Ялта развивается очень быстрыми темпами. В этот раз мы увидели новый аэропорт, очень современный, большой, прекрасный аэродром", — сказал Христу.

"Ялтинский форум — превосходный форум. Как и в прошлом году, на нем было шесть с половиной тысяч человек, в том числе три тысячи предпринимателей из других стран мира. Прошли очень хорошие обсуждения политики, геостратегии, экономики и торговли. Все участники были очень довольны как организацией, так и тем, что Ялта становится большой экономической силой", — рассказал Христу.

По его словам, на форуме были греческие предприниматели, и многие инвестируют в Крым. Он подтвердил, что греки уже работают в Крыму.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов на Ялтинском международном экономическом форуме
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Проведение ЯМЭФ помогает рассеять дымовую завесу лжи, заявил Аксенов
"Многие греки уже инвестируют, участвуют в инвестиционных процессах в Крыму. Очень многие. И еще очень многих это заинтересовало", — сказал президент Общества друзей Крыма.

Комментируя слова посетивших Крым во время президентских выборов наблюдателей от Греции, что в Крыму народ живет с надеждой, Христу заметил: "Конечно. Мы встречались с греческой общиной, посетили греческую деревню. Все люди работают, дети учатся и изучают в школах греческий язык".

Участники Ялтинского международного экономического форума на паруснике Херсонес в Крыму
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
"Слава богу, мы в России". Какой Крым увидели иностранцы на форуме в Ялте
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Власти полуострова провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>

ЯМЭФ доказал полную бессмысленность политизации экономических отношений, заявил вице-премьер России Дмитрий Козак, приветствую участников форума.
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Ялтинский международный экономический форум-2018
Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена