Греческий генерал предложил способ снять санкции с Крыма и России

АФИНЫ, 23 апр — РИА Новости, Геннадий Мельник. Греческий общественный деятель, генерал-лейтенант ВВС Греции в отставке, президент Общества друзей Крыма в Греции Павлос Христу предложил способ снять антироссийские санкции — поставлять титан в США и Европу только через Крым.
"С таким предложением я выступил на Ялтинском международном экономическом форуме", — рассказал Христу РИА Новости.
"Я предложил, чтобы экспорт и импорт России с США и Европейским союзом осуществлялся через Крым. Особенно титана и металлов, которые так необходимы Западу. Они очень важны для Запада. Это можно сделать. Это поможет снять санкции, введенные против России и Крыма", — сказал Христу.
"Георгий Мурадов сделал отличное предложение. Хорошо бы оно прошло", — сказал Христу.
Противоправные меры
Христу заявил, что Евросоюз должен остановиться с санкциями.
"Введенные против России меры противоправные. Греция потеряла огромные деньги из-за прекращения экспорта сельскохозяйственной продукции. Она теряет эти деньги каждый год", — заметил он.
Общественный деятель согласен с некоторыми оценками, что потери Греции превышают 800 миллионов евро в год.
Работа Ялтинского форума
Христу высоко оценил прошедший Ялтинский международный экономический форум.
"Ялтинский форум — превосходный форум. Как и в прошлом году, на нем было шесть с половиной тысяч человек, в том числе три тысячи предпринимателей из других стран мира. Прошли очень хорошие обсуждения политики, геостратегии, экономики и торговли. Все участники были очень довольны как организацией, так и тем, что Ялта становится большой экономической силой", — рассказал Христу.
По его словам, на форуме были греческие предприниматели, и многие инвестируют в Крым. Он подтвердил, что греки уже работают в Крыму.
Комментируя слова посетивших Крым во время президентских выборов наблюдателей от Греции, что в Крыму народ живет с надеждой, Христу заметил: "Конечно. Мы встречались с греческой общиной, посетили греческую деревню. Все люди работают, дети учатся и изучают в школах греческий язык".
Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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