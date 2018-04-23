К акциям протеста в Армении присоединились десятки военных‍

Во время акции протеста в Ереване. 22 апреля 2018

Во время акции протеста в Ереване. 22 апреля 2018

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Десятки военных присоединились к акции против избрания премьером экс-президента Сержа Саргсяна.

Оружия у них при себе нет, от комментариев они отказываются. Однако один из них заявил корреспонденту РИА Новости, что они "находятся на военной службе".

В Минобороны осудили участие военных в акции протеста. В ведомстве пообещали "принять меры" в отношении тех, кто самовольно оставил части. Они напомнили, что конституция и законы республики ограничивают участие военнослужащих в любых собраниях.

По последним данным, в понедельник задержали 33 протестующих. Кроме того, в Арагацотнской области республики участники акции избили пятерых полицейских, устанавливаются личности виновных.

Акции протеста

Митинги против избрания Саргсяна начались 13 апреля. В рамках нового устройства государства, ставшего парламентской республикой с 9 апреля, премьер фактически возглавляет страну.

Оппозиция обвиняет Саргсяна в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации и 17 апреля объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна на пост председателя правительства.

Еще в субботу задержали лидеров протестующих — Армена Григоряна и Давида Санасаряна, а в воскресенье — депутатов Никола Пашиняна, Сасуна Микаеляна и Арарата Мирзояна. Но уже в понедельник Пашиняна и Мирзояна освободили из СИЗО.

В воскресенье очередное шествие оппозиции остановили в районе Эребуни. Полиция применила спецсредства. Перед этим состоялись переговоры между Пашиняном и Саргсяном, которые продлились три минуты и закончились безрезультатно.

Премьер-министр назвал действия оппозиционера шантажом и посоветовал ему вернуться в правовое поле, пригрозив, что в противном случае вся ответственность ляжет на него.

Реакция в России

В Кремле назвали события в Армении ее внутренним делом. Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Россия внимательно наблюдает за происходящим в этой стране.

"Армения — это наш ближайший союзник, страна, с которой у нас развиваются самые тесные отношения, Армения — это участник ЕврАзЭс", — сказал пресс-секретарь президента.

Пескова спросили, известно ли администрации президента о каком-либо особом режиме на российской военной базе в Гюмри или в целом о распоряжениях, адресованных российским военным в Армении. Он посоветовал обратиться с этим вопросом в Минобороны.

Он также заявил, что неуместно рассуждать о возможной помощи Армении в разрешении внутриполитических проблем.

"По линии Кремля я ничего вам не могу сказать. Вы знаете, что у президента недавно были контакты, он поздравлял своих коллег с избранием. Поэтому на высшем уровне такие контакты имели место, но какие-то консультации — я сейчас вам не могу сказать точно", — сказал Песков в ответ на вопрос, обращался ли Ереван к Москве за консультациями или помощью.