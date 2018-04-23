ВСУ наращивает силы в Донбассе перед сменой формата операции, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 23 апр — РИА Новости. Украинские силовики наращивают силы и средства у линии соприкосновения в Донбассе перед сменой формата военной операции, заявил в понедельник журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.
"Указанное наращивание сил командованием ВСУ напрямую связано с изменением формата операции из антитеррористической в операцию объединенных сил, которое произойдет 30 апреля, и свидетельствует о том, что киевское руководство рассматривает исключительно силовой вариант решения конфликта на Донбассе", — заявил Марочко.
"Ситуация в зоне ответственности Народной милиции Луганской народной республики продолжает оставаться напряженной", — добавил представитель оборонного ведомства ЛНР.