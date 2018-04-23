Лидер акции протеста в Армении встречался в СИЗО с первым вице-премьером

ЕРЕВАН, 23 апр — РИА Новости. Освобожденный в понедельник из-под стражи лидер армянской оппозиции Никол Пашинян заявил, что в понедельник встречался в СИЗО с первым вице-премьером Армении Кареном Карапетяном.

"Он пришел в мою камеру, и сегодня вечером мы об этом поговорим. Я предлагаю взять паузу пару часов, чтобы посмотреть, как развиваются события", — сказал Пашинян журналистам.

Пашинян сообщил журналистам, что освобождены также двое задержанных накануне вместе с ним депутатов, Арарат Мирзоян и Сасун Микаелян.

Ранее первый вице-премьер Армении Карен Карапетян заявил, что обратится в Генпрокуратуру с просьбой отозвать ходатайство о лишении депутатской неприкосновенности лидеров акций протеста Никола Пашиняна, Арарата Мирзояна и Сасуна Микаеляна.

Акции против избрания Саргсяна премьером Армении начались 13 апреля. Саргсян дважды избирался на пост президента в 2008 и 2013 годах. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина. При этом ранее вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.

В воскресенье прошли переговоры между лидером оппозиции, депутатом Николом Пашиняном и Саргсяном, они продлились три минуты и закончились безрезультатно. Премьер назвал действия оппозиционера шантажом и посоветовал ему вернуться в правовое поле, пригрозив, что в противном случае вся ответственность ляжет на него.

Полиция сообщила, что приступила к разгону митинга, а его организаторы во главе с Пашиняном были принудительно удалены с места проведения собрания. Пашинян и еще два депутата — Арарат Мирзоян и Сасун Микаелян — были задержаны.