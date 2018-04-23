Американку в аэропорту оштрафовали на 500 долларов за яблоко

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Жительницу американского штата Колорадо оштрафовали на несколько сотен долларов за незадекларированное яблоко, сообщает UPI.

Кристал Тэдлок отправилась из Парижа в Денвер на самолете авиакомпании Delta. Во время полета пассажиров кормили и женщина отложила яблоко из обеда в сумку, чтобы съесть его позже.

На родине ее ждал сюрприз. Таможенник поинтересовался, дорого ли обошлась ей поездка во Францию, и, получив утвердительный ответ, пояснил, что сейчас она станет еще дороже. Оказалось, что Тэдлок не задекларировала яблоко и должна заплатить штраф в 500 долларов.

Американка отметила, что представителям авиакомпаний стоило предупредить пассажиров о том, что весь обед должен быть съеден до пересечения границы. В Delta на это ответили, что пассажиры должны соблюдать закон.

Согласно таможенному законодательству США, все продукты питания подлежат обязательной декларации.