В ООН заявили об усилении мировой угрозы использования ядерного оружия

ЖЕНЕВА, 23 апр – РИА Новости, Елизавета Исакова. Угроза использования ядерного оружия в мире растет, тогда как важные международные соглашения в области коллективной безопасности разрушаются, заявила представитель ООН по вопросам разоружения Изуми Накамитсу, выступая на открытии в Женеве второй подготовительной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия 2020.
По ее словам, геополитическая ситуация в мире ухудшается, при этом некоторые самые важные соглашения в области коллективной безопасности нарушаются.
Накамитсу отметила, что если не продолжить переговоры по контролю над вооружением и разоружением, мир вскоре останется без проверенных ограничителей по созданию и применению ядерных арсеналов.