МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. В Кремле считают внутриполитические события в Армении ее внутренним делом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос, видит ли Кремль угрозу дестабилизации ситуации в регионе из-за протестов в стране.

Вместе с тем Песков отметил, что Россия внимательно наблюдает за происходящим в этой стране.

"Армения — это наш ближайший союзник, страна, с которой у нас развиваются самые тесные отношения, Армения — это участник ЕврАзЭс. Поэтому, конечно, для нас чрезвычайно важна эта страна, поэтому мы очень внимательно наблюдаем за тем, что там происходит", — сказал пресс-секретарь президента.

На вопрос о том, известно ли администрации президента о каком-либо особом режиме на российской военной базе в Гюмри или в целом о распоряжениях, адресованных российским военным в Армении, пресс-секретарь главы государства посоветовал обратиться в Минобороны.

Акции против избрания Сержа Саргсяна премьером Армении начались 13 апреля. Саргсян дважды избирался на пост президента в 2008 и 2013 годах. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина. При этом ранее вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.

В воскресенье прошли переговоры между лидером оппозиции, депутатом Николом Пашиняном и Саргсяном, они продлились три минуты и закончились безрезультатно. Премьер назвал действия оппозиционера шантажом и посоветовал ему вернуться в правовое поле, пригрозив, что в противном случае вся ответственность ляжет на него. Полиция сообщила, что приступила к разгону митинга, а его организаторы во главе с Пашиняном были принудительно удалены с места проведения собрания. Пашинян и еще два депутата — Арарат Мирзоян и Сасун Микаелян — были задержаны.