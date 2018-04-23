В Кремле прокомментировали сообщения о возможной реформе Совбеза ООН

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Каких-либо альтернатив Совета Безопасности ООН не существует, любые изменения и реформы данного органа должны быть исключительно продуктом консенсуса среди постоянных членов Совбеза, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Здесь неоднократно на различных уровнях разъяснялась российская позиция. Совбез — это главный международный орган, который имеет полномочия на рассмотрение ключевых вопросов международной безопасности, и единственный соответствующий международный орган. Каких-либо альтернатив у Совета Безопасности нет", — заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможности реформы Совета Безопасности ООН и позиции Кремля по данному предложению.

Как отметил Песков, любые вопросы, связанные с изменением этой структуры, должны приниматься при согласии постоянных членов Совета Безопасности.

"Любые вопросы, связанные с изменением конфигурации участников Совбеза, с какой-то реформаторской деятельностью Совбеза, могут быть исключительно продуктом консенсуса среди постоянных членов Совета Безопасности. Эта позиция России хорошо известна", — сказал он.