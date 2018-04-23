Песков рассказал, к чему приведет отказ КНДР от ядерных испытаний

Люди в Сеуле смотрят сообщение об испытании водородной бомбы в КНДР. Архивное фото

Люди в Сеуле смотрят сообщение об испытании водородной бомбы в КНДР. Архивное фото

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Москва позитивно расценивает заявления КНДР о прекращении испытаний ядерного оружия, это решение ведет к снижению напряженности на полуострове, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы весьма позитивно воспринимаем подобные решения. Решения, которые напрямую ведут к снижению напряженности на полуострове. И, конечно, мы приветствуем любые шаги, которые приближают нас к денуклеаризации Корейского полуострова", — сказал Песков журналистам.

Северная Корея объявила 21 апреля, что прекращает испытания ядерного оружия и баллистических ракет, а также закрывает ядерный полигон в Пхунгери.