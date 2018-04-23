Во время акции протеста в Ереване. 22 апреля 2018

Во время акции протеста в Ереване. 22 апреля 2018

ЕРЕВАН, 23 апр – РИА Новости. Минобороны Армении осудило участие военнослужащих миротворческой бригады в митинге оппозиции, пригрозив принять меры.

"Действия указанных военнослужащих рассматриваются не только как нарушение режима пребывания в воинской части и отказ от выполнения своих обязанностей путем самовольного оставления части, в связи с чем подано соответствующее обращение в компетентные органы, но как грубое нарушение принципа невмешательства ВС в политические процессы. Это должно обеспокоить также международные организации", — говорится в заявлении оборонного ведомства.