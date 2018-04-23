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Адвокаты Караджича запросили отмены приговора и повторного суда

Сюжет:
Приговор Радовану Караджичу (47)
12:5723.04.2018
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© AP Photo / ICTY, PoolЭкс-президент Республики Сербской в Боснии и Герцеговине Радован Караджич во время суда Международного трибунала в Гааге. 24 марта 2016Экс-президент Республики Сербской в Боснии и Герцеговине Радован Караджич во время суда Международного трибунала в Гааге. 24 марта 2016
© AP Photo / ICTY, Pool

БЕЛГРАД, 23 апр – РИА Новости. Защита экс-президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины Радована Караджича, приговоренного к 40 годам тюрьмы за военные преступления, запросила от Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) отмены вердикта суда первой инстанции и повторного разбирательства. Трансляция в понедельник ведется на сайте МОМУТ.

Экс-президент Республики Сербской в Боснии и Герцеговине Радован Караджич во время заседания Международного трибунала в Гааге. 24 марта 2016
© REUTERS / Pool/Robin van Lonkhuijsen
Приговор Караджичу: за что экс-лидеру боснийских сербов дали 40 лет

Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) в Гааге в марте 2016 года признал бывшего лидера боснийских сербов виновным по 10 из 11 пунктов обвинения в преступлениях в Боснии и Герцеговине в ходе вооруженного конфликта 1992-1995 годов, в том числе, в этнических чистках, массовой депортации людей и геноциде в Сребренице. Караджич был осужден на 40 лет тюремного заключения, в том же году защита экс-президента Республики Сербской подала апелляцию.

В понедельник и вторник в Гааге проходят слушания по обжалованию приговора со стороны защиты и обвинения. Семидесятитрехлетний подсудимый присутствует в зале заседаний, выглядит бодро и, представляя суду свою команду адвокатов, отметил, что "все эти годы они вместе со мной работали над этим делом".

"Мы здесь сегодня для того, чтобы запросить вас отменить приговор, вынесенный Радовану Караджичу, и назначить повторный судебный процесс… Президент Караджич впервые появился перед судом 31 июля 2008 года, сегодня почти десятилетие спустя, невероятно, но правда, что у него больше надежды добиться справедливости, чем он верил тогда. В последние десять лет он занимался судебным процессом здесь, в Гааге", — заявил адвокат Питер Робинсон.

Экс-президент Республики Сербской в Боснии и Герцеговине Радован Караджич во время суда Международного трибунала в Гааге. 24 марта 2016
© AP Photo / ICTY, Pool via AP
Биография Радована Караджича

"Он соблюдал правила, выражал уважение суду и, вопреки многим неприятным решениям в ходе процесса, с уважением смотрел на судей, представителей прокуратуры и считал их добронамеренными людьми, поэтому был шокирован и весьма разочарован моментами, когда прокуратура нарушала его права, а суд первой инстанции не только допускал это, но и в своем приговоре признал некоторые вещи, которые прокуратура не смогла доказать", — подчеркнул защитник.

Робинсон отметил, что его подзащитный "полон уважения, надежды и оптимизма" и вместе с командой адвокатов подготовил апелляцию по 26 спорным пунктам вердикта. Особенно спорным, по мнению защиты и подсудимого, является утверждение прокуратуры о существовании совместного преступного деяния по созданию военным путем этнически чистого сербского государства в Боснии и Герцеговине, в чем Караджич якобы принимал активное участие.

Международный трибунал по бывшей Югославии в Гааге. Архивное фото
CC BY 3.0 / Julian Nitzsche / Международный трибунал по бывшей Югославии
Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ)

Караджич — экс-политик, психиатр по специальности и поэт, был президентом Республики Сербской с 1992 по 1996 годы. Босния и Герцеговина объявила в 1992 году о выходе из состава Югославии, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года. По оценкам экспертов, в конфликте погибли около 100 тысяч человек. На момент начала войны население БиГ составляло более 4 миллионов человек.

После окончания войны в БиГ и выдвижения обвинений МТБЮ в 1995 году Караджич 13 лет скрывался от международного правосудия, был задержан 21 июля 2008 года в Белграде и затем передан в Гаагу.

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