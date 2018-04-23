В Ереване десятки военных присоединились к протестующим

ЕРЕВАН, 23 апр – РИА Новости. Десятки военных присоединились к акции против избрания премьером экс-президента Сержа Саргсяна, передает корреспондент РИА Новости.

Один из них заявил журналистам, что они "находятся на военной службе". Оружия у военных при себе нет, от комментариев они отказываются.

В Минобороны осудили участие военных в митинге оппозиции и пообещали "принять меры" в отношении тех, кто самовольно оставил части. В ведомстве напомнили, что конституция и законы республики ограничивают участие военных в любых собраниях.

Шествия проводят сразу несколько групп протестующих, одно стартовало у Ереванского государственного университета. При этом демонстранты остались без главных лидеров. Еще в субботу задержали Армена Григоряна и Давида Санасаряна, а в воскресенье — депутатов Никола Пашиняна, Сасуна Микаеляна и Арарата Мирзояна.

Позднее оппозиционный депутат Лена Назарян заявила, что лидеры протестов не намерены на время переговоров с властями призывать демонстрантов покинуть улицы.

Протесты оппозиции

Акции против избрания Саргсяна начались 13 апреля. В рамках нового устройства государства, ставшего парламентской республикой с 9 апреля, премьер фактически возглавляет страну. Оппозиция обвиняет Саргсяна в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации и 17 апреля объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна на пост председателя правительства.

В воскресенье очередное шествие оппозиции остановили в районе Эребуни. Полиция применила спецсредства. Перед этим состоялись переговоры между Пашиняном и Саргсяном, которые продлились три минуты и закончились безрезультатно.

Премьер-министр назвал действия оппозиционера шантажом и посоветовал ему вернуться в правовое поле, пригрозив, что в противном случае вся ответственность ляжет на него. Полицейские разогнали митинг, а его организаторов во главе с Пашиняном принудительно удалили с места собрания. Позднее их задержали.

Специальная следственная служба Армении уточнила, что задержаны 24 человека в рамках уголовного дела о массовых беспорядках, среди них трое депутатов — лидеров протеста.