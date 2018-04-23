В Ереване десятки военных присоединились к протестующим

ЕРЕВАН, 23 апр – РИА Новости. Десятки военных присоединились к акции против избрания премьером экс-президента Сержа Саргсяна, передает корреспондент РИА Новости.
В Минобороны осудили участие военных в митинге оппозиции и пообещали "принять меры" в отношении тех, кто самовольно оставил части. В ведомстве напомнили, что конституция и законы республики ограничивают участие военных в любых собраниях.
Шествия проводят сразу несколько групп протестующих, одно стартовало у Ереванского государственного университета. При этом демонстранты остались без главных лидеров. Еще в субботу задержали Армена Григоряна и Давида Санасаряна, а в воскресенье — депутатов Никола Пашиняна, Сасуна Микаеляна и Арарата Мирзояна.
Позднее оппозиционный депутат Лена Назарян заявила, что лидеры протестов не намерены на время переговоров с властями призывать демонстрантов покинуть улицы.
Протесты оппозиции
В воскресенье очередное шествие оппозиции остановили в районе Эребуни. Полиция применила спецсредства. Перед этим состоялись переговоры между Пашиняном и Саргсяном, которые продлились три минуты и закончились безрезультатно.
Специальная следственная служба Армении уточнила, что задержаны 24 человека в рамках уголовного дела о массовых беспорядках, среди них трое депутатов — лидеров протеста.