Президент Молдавии предложил вернуть исторический флаг

КИШИНЕВ, 23 апр – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что на следующей неделе предложит узаконить флаг Стефана Великого в качестве исторического, сообщает Sputnik Молдова.
"На следующей неделе я выйду с инициативой, чтобы в Молдове появился и исторический флаг. Это есть во многих европейских странах и не только. Я хочу предложить, чтобы флаг Штефана чел Маре был историческим", — написал Додон на своей странице в соцсети Facebook.
Он пояснил, что официальный флаг Республики Молдова останется неизменным.
Ранее Додон объявил в Молдавии 2018 год годом Стефана III Великого (Штефана чел Маре). Стефан Великий был одним из самых видных господарей Молдавского княжества, он правил страной с 1457 по 1504 годы.
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