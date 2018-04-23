Германия планирует около 20 дорогостоящих военных заказов, пишут СМИ

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Министерство обороны Германии в этом году планирует 18 крупных военных заказов, каждый из которых оценивается в более чем 25 миллионов евро, сообщили издания Handelsblatt и Bild, в распоряжение которых попал список контрактов.

В частности, бундесвер планирует взять в лизинг на девять лет израильские беспилотники Heron TP, о чем в коалиционном соглашении договорились блок ХДС/ХСС и социал-демократы. Стоимость данного договора составляет 1,024 миллиарда евро.

Кроме того, бундесвер планирует заказать семь новых вертолетов поисково-спасательной службы, шесть транспортных самолетов Hercules типа C130-J и 18 ракетных установок MARS II. Помимо этого, список содержит несколько улучшений для БМП Puma, договор технического обслуживания вертолета NH90, технологию радаров для истребителя Eurofighter, новую униформу и другую военную технику.

Как пишет Handelsblatt, данный список является "предварительным" и в значительной степени будет зависеть от принятия закона о бюджете 2018 года.