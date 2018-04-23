"Парижского террориста" Абдеслама приговорили к 20 годам заключения

Дворец правосудия в Париже, куда был доставлен главный подозреваемый в организации парижских терактов 13 ноября Салах Абдеслам. Архивное фото

Дворец правосудия в Париже, куда был доставлен главный подозреваемый в организации парижских терактов 13 ноября Салах Абдеслам. Архивное фото

БРЮССЕЛЬ, 23 апр — РИА Новости. Ключевой фигурант дела о терактах в Париже в 2015 году Салах Абдеслам был приговорен в понедельник уголовным судом Брюсселя к 20 годам заключения за вооруженное нападение в бельгийской столице в 2016 году на полицейских, которые пытались его задержать.

Соответствующее решение, согласно трансляции с заседания, которое проходит в отсутствии подсудимого, огласил судья, согласившийся с доводами обвинения и следствия о преднамеренном и террористическом характере действий Абдеслама.

Его сообщник, выходец из Туниса Суфиан Айари, также был приговорен к 20-летнему заключению. Оба приговорены к штрафу в размере 12 тысяч евро.

На данный момент не ясно, где будет отбывать назначенное наказание Абдеслам, так как он проходит обвиняемым по делу о терактах во французской столице и находится в одной из парижских тюрем.