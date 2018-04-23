В ПАСЕ отказались обсуждать "вмешательство России в дела Великобритании"

СТРАСБУРГ, 23 апр — РИА Новости. Уставной орган ПАСЕ — Бюро не поддержало инициативу британского парламентария обсудить на сессии так называемое "вмешательство России в Великобританию", сообщили РИА Новости в аппарате Ассамблеи по итогам заседания.

По данным РИА Новости, накануне сессии представитель британской делегации предложил обсудить "соблюдение странами-членами международных договорённостей и принципов, основанных на международном праве, в контексте вмешательства России на Украину, в Грузию, в Молдавию и совсем недавнее в Великобританию", а также в контексте ситуации в Сирии.

Отвечая по итогам заседания бюро на вопрос РИА Новости о судьбе этого предложения, собеседник агентства заявил, что "(оно) было отвергнуто".