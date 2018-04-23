Немецкие политики раскритиковали главу МИД ФРГ за жесткую позицию по России

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Однопартийцы министра иностранных дел Германии Хайко Мааса раскритиковали его за слишком жесткую, на их взгляд, позицию по отношению к России. Об этом сообщает Die Welt со ссылкой на источники среди участников заседания президиума "Социал-демократической партии Германии" (СДПГ) в Висбадене.

По данным газеты, недовольство позицией Мааса продемонстрировали, в частности, премьер-министр федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг, премьер-министр федеральной земли Нижняя Саксония Штефан Вайль, а также заместитель председателя СДПГ Ральф Штегнер.

Швезиг и Вайль отметили, что новое правительство ФРГ демонстрирует слишком слабый интерес к диалогу с Россией. Вайль заявил, что в СДПГ всегда был консенсус о "сигналах понимания" в адрес России, а теперь в партии усиливается недовольство тем, что эта позиция недостаточно демонстрируется.

На заседании СДПГ раскритиковали и другого представителя партии, государственного министра по делам Европы в министерстве иностранных дел Германии Михаэля Рота после его статьи в Die Welt. В ней он написал, что "особый путь Германии в направлении России был бы чрезвычайно опасным".

В СДПГ считают, что из-за Рота и Мааса восточная политика партии под угрозой, отмечают в Die Welt.

В интервью журналу Spiegel на прошлой неделе Маас заявил, что Россия "все в большей степени становится в позицию изоляции и частично противостояния Западу". Он также отметил, что она действует "все враждебнее", однако подчеркнул необходимость диалога с Москвой. При этом он оправдал применение против нее санкций как "политического инструмента для достижения конкретных целей".

Бывший глава МИД Германии и член СДПГ, в настоящее время занимающий пост федерального президента страны Франк-Вальтер Штайнмайер в интервью газете Bild заявил, что Германия не должна воспринимать всю Россию и ее народ как врага. По его словам, задача ответственных политиков — "противостоять этому опасному отчуждению". В Берлине многие сочли слова Штайнмайера непрямой критикой подхода Мааса.