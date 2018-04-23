Палестинец, раненный в столкновениях с армией Израиля, скончался в больнице

Палестинские протестующие во время столкновений с израильскими военными на границе сектора Газа и Израиля. Архивное фото

Палестинские протестующие во время столкновений с израильскими военными на границе сектора Газа и Израиля. Архивное фото

ГАЗА, 23 апр — РИА Новости, Тарек Альян. Восемнадцатилетний палестинец, ранее получивший ранения в столкновениях с израильской армией в секторе Газа, скончался в понедельник в больнице, сообщил представитель министерства здравоохранения анклава Ашраф аль-Кедра.

"Сегодня в больнице сектора Газа скончался 18-летний палестинец, получивший ранения в столкновениях с израильской армией две недели назад", — заявил он. Таким образом, по его словам, число жертв столкновений с 30 марта увеличилось до 39 человек, более 5 тысяч человек ранены.

Израильские военные объясняют использование огнестрельного оружия против наиболее активных участников волнений необходимостью защиты государственной границы. Они отвергают обвинения в применении чрезмерной силы и призывы к международному расследованию кровопролития.