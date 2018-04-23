В Афганистане в результате нападений талибов* погибли более 15 силовиков

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. По меньшей мере 16 представителей сил безопасности Афганистана погибли в результате двух нападений боевиков радикального движения "Талибан"*, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на источник в силовых структурах.

По информации телеканала, нападения произошли в воскресенье ночью в провинции Багдис.

По данным источника, девять военнослужащих погибли при атаке талибов на КПП в городе Калайи-Нау. Еще семь полицейских погибли при атаке на полицейский пост в районе Кадс.

*Террористическая организация, запрещенная в России.