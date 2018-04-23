В Греции прошли столкновения мигрантов и полиции

АФИНЫ, 23 апр — РИА Новости. Всю ночь продолжались столкновения ультраправых, мигрантов и полиции на центральной площади Сапфо в городе Митилини на греческом острове Лесбос, утром полиция освободила площадь от мигрантов, сообщает Афинское агентство новостей АМНА.
В воскресенье вечером примерно 200 молодых людей, в основном ультраправые, напали на мигрантов, заявляя, что с их прибытием на острове стало невозможно жить. До этого молодые люди участвовали в митинге в поддержку двух греческих военнослужащих, содержащихся в турецкой тюрьме с 1 марта. Под крики "сжечь их живьем" ультраправые забрасывали мигрантов петардами, осветительными морскими ракетами, камнями, бутылками. Через социальные сети ультраправые призывали своих сторонников со всего острова прибыть в Митилини.
В защиту беженцев и мигрантов выступили левые и анархистские группировки, а также группы солидарности.
Для пресечения беспорядков были направлены силы полиции, которые применили слезоточивый газ. После пяти часов утра полицейские подогнали автобусы к площади и силой в течение 10 минут загнали в них мигрантов и беженцев и вывезли из центра города в лагерь Мориа. Мигранты отказывались покидать площадь до последней минуты. По сообщениям местных СМИ, есть раненые. По некоторым данным, пострадали 35 человек.
Η αστυνομία απομάκρυνε από την πλατεία Σαπφούς #πρόσφυγες και μετανάστες https://t.co/ss5KRANvkV pic.twitter.com/XMbdTF7sSZ— ΑΠΕ-ΜΠΕ (@amna_news) 23 апреля 2018 г.