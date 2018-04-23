На острове Мон-Сен-Мишель задержали мужчину, угрожавшего полицейским

Жандармы блокируют дорогу ведущую к острову Мон-Сен-Мишель после того, как было объявлено об его эвакуации. 22 апреля 2018

Жандармы блокируют дорогу ведущую к острову Мон-Сен-Мишель после того, как было объявлено об его эвакуации. 22 апреля 2018

ПАРИЖ, 23 апр — РИА Новости, Людмила Орищенко. Мужчина 36 лет, который, как предполагается, угрожал полицейским на острове Мон-Сен-Мишель, задержан в воскресенье вечером в городе Кан на северо-западе Франции, сообщает портал France Info со ссылкой на жандармерию.

Отмечается, что у задержанного не было с собой оружия. Мужчина был известен правоохранительным органам, но не входил в список лиц, представляющих угрозу госбезопасности Франции, также не выявлено никаких признаком его радикализации.

В воскресное утро французская полиция эвакуировали людей с острова Мон-Сен-Мишель после того, как неизвестный мужчина выкрикнул угрозы сотрудникам правоохранительных органов. Спустя несколько часов достопримечательность снова была открыта для посетителей.

Всемирно известное аббатство Мон-Сен-Мишель, расположенное на небольшом скалистом островке неподалеку от морского берега на границе Бретани и Нормандии, является одной из самых посещаемых достопримечательностей Франции и одним из символов страны. Первое поселение на острове появилось в 709 году, а строительство аббатства началось в XI веке. Насыпная дамба, которая связала остров с материком, появилась в 1879 году: с этого времени Мон-Сен-Мишель фактически перестал быть островом.