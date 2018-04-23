В Китае при столкновении фуры и легковушки погибли семь человек

ПЕКИН, 23 апр — РИА Новости. Семь человек погибли, двое пострадали в результате столкновения легкового автомобиля с фурой в городе центрального подчинения Чунцин в центральной части Китая, говорится в сообщении дорожно-транспортной полиции города.

ДТП произошло в понедельник утром в 06.10 по местному времени (01.10 мск) в районе Шапинба. Легковой автомобиль врезался в ехавшую впереди него фуру.

В результате столкновения по меньшей мере семь пассажиров автомобиля погибли, ещё двое пострадали.

К настоящему моменту пострадавшие госпитализированы, причина происшествия выясняется.