В Ереване оппозиция возобновила акции протеста

ЕРЕВАН, 23 апр — РИА Новости. В Ереване возобновились акции протеста против избрания премьером Армении экс-президента Сержа Саргсяна, передает корреспондент РИА Новости.
Акции против избрания Саргсяна начались 13 апреля. В рамках новой парламентской республики (с 9 апреля) премьер фактически возглавляет страну. Оппозиция обвиняет Саргсяна в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации и 17 апреля объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна на пост председателя правительства.
В воскресенье очередное шествие оппозиции остановили в районе Эребуни. Полиция применила спецсредства. Перед этим состоялись переговоры между Пашиняном и Саргсяном, которые продлились три минуты и закончились безрезультатно.
Специальная следственная служба Армении уточняла, что задержала 24 человека в рамках уголовного дела о массовых беспорядках, среди них трое депутатов — лидеров протеста.