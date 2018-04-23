Индия осудила теракты в Афганистане

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 апр — РИА Новости. Индия решительно осуждает теракты, совершенные в воскресенье в Кабуле и в провинции Баглан на северо-востоке Афганистана, заявили журналистам в индийском МИД.

"Индия решительно осуждает трусливые и варварские террористические атаки в Кабуле и Баглане. Тот факт, что террористы и их сторонники избрали целью своей атаки центр регистрации избирателей для предстоящих выборов в парламент и окружные советы, делает это нападение особенно возмутительным", — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

В Нью-Дели отметили, что в результате теракта погибли афганцы, которые "твердо поддерживают и верят в демократический процесс". "Это атака не только против мирных граждан, но также против демократических прав афганского народа", — указали в МИД Индии.

В ведомстве подчеркнули, что Индия готова оказать Афганистану любое возможное содействие, в том числе в вопросе оказания медицинской помощи пострадавшим.

Взрыв произошел рядом с центром для регистрации избирателей и центром выдачи документов, удостоверяющих личность, на западе столицы Афганистана в воскресенье утром. Сообщалось о 57 погибших и 119 раненых. Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. Ответственность за нападение взяла запрещенная в России террористическая группировка ИГ*.

Еще один взрыв у центра регистрации избирателей произошел в воскресенье в провинции Баглан на северо-востоке Афганистана. При взрыве погибли семь человек, десять пострадали. Пока ни одна группировка не взяла ответственность за этот инцидент.