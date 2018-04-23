"Большая семерка" готова к диалогу с Россией

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Страны G7 открыты к диалогу с Россией, но по-прежнему возлагают на нее ответственность за злонамеренные действия, заявил высокопоставленный американский чиновник по итогам первого дня встреч глав МИД G7.

"Есть открытость к диалогу с Россией, при этом мы считаем ее ответственной за злонамеренные действия и попытки дестабилизировать нации", — заявил чиновник, чьи слова распространила пресс-служба госдепартамента.

"Россия знает, что ей нужно сделать", — прокомментировал чиновник вопрос о том, что РФ должна сделать для налаживания диалога. Он также отметил, что по итогам встречи будет распространено коммюнике, в котором будет упомянута Россия.

В Торонто с 21 по 23 апреля проходит министерская встреча "большой семерки". "Группа семи" ("большая семерка", G7) — объединение семи ведущих экономически развитых стран, в которое входят США, Германия, Япония, Великобритания, Франция, Италия и Канада.