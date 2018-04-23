"Ошиблись страной": в МИД ответили на ультиматум Хантсмана

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Россия не будет в одностороннем порядке гарантировать США невмешательство в выборы, заявил спецпредставитель российского президента по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, посол по особым поручениям МИД Андрей Крутских.

"Если он (посол США Джон Хантсман. — Прим. ред.) всерьез ждет от нас каких-то подобных гарантий, то он ошибся страной. Никаких односторонних заявлений и заверений мы делать не будем и тем более не намереваемся признавать свою вину за некие инциденты, к которым якобы причастна Россия", — сказал Крутских в интервью газете "Коммерсант", комментируя недавние заявления американского посла в России о том, что Вашингтон готов вернуться к вопросу о консультациях по кибербезопасности, если Москва не станет вмешиваться в выборы в американский конгресс.

Крутских добавил, что Россия уже неоднократно повторяла, что не собирается вторгаться во внутренние дела США и влиять на выборы в этой стране. Однако американская страна, подчеркнул дипломат, как минимум 85 раз "серьезно вмешивалась" в дела других стран, в том числе и в дела России.

"Если о чем-то договариваться, то только о взаимных гарантиях. А лучше об универсальных гарантиях и правилах поведения, как уже много лет предлагает Россия. Выполнять чьи-то ультимативные требования и предоставлять односторонние гарантии мы не будем", — заключил Крутских.

"Вмешательство России"

Отношения Москвы и Вашингтона усложнились после выборов президента США, когда американские спецслужбы обвинили Россию во "вмешательстве в выборы" и даже в сговоре предвыборного штаба Трампа с Москвой. Тем не менее в Кремле и в Белом доме такие заявления неоднократно отвергали.

На протяжении последнего года показания по делу давали экс-руководитель предвыборного штаба Трампа Кори Левандовски, экс-советник американского президента Стивен Бэннон, бывшая директор по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикси, Дональд Трамп — младший и ряд других близких к лидеру США людей.

Также расследования мнимого вмешательства проводят комитеты по разведки обеих палат американского конгресса. Отдельно этим вопросом занимается независимый специальный прокурор Роберт Мюллер.

О ходе расследования комитета по разведке палаты представителей ранее рассказал американский лидер. По его словам, при расследовании не представлены никакие доказательства.

"Результаты: (1) не предоставили никаких доказательств сговора кампании Трампа с Россией. (2) Ответ администрации (экс-президента Барака — прим. ред.) Обамы после выборов был несоответствующим. (3) (Экс-глава национальной разведки США Джеймс — прим. ред.) Клэппер предоставил непоследовательные показания по контактам со СМИ", — сообщил Трамп.

Российская сторона, в свою очередь, постоянно подчеркивает приверженность к невмешательству во внутренние дела других государств. Так, в посольстве России в США в очередной раз отвергли обвинения со стороны бывшего директора ЦРУ Майка Помпео о "вмешательстве Москвы" и отметили, что у США, напротив, богатый опыт в таких делах.

"Список их "заслуг" и примеров "плохого поведения" по всему миру впечатляет", — заявили в дипмиссии.