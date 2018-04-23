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В мире

"Ошиблись страной": в МИД ответили на ультиматум Хантсмана

07:2123.04.2018
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© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкПосол США в России Джон Хантсман. Архивное фотоПосол США в России Джон Хантсман. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Россия не будет в одностороннем порядке гарантировать США невмешательство в выборы, заявил спецпредставитель российского президента по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, посол по особым поручениям МИД Андрей Крутских.

Президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в поместье Трампа Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида, США. 18 апреля 2018
© REUTERS / Joe Skipper
Трамп рассказал, когда США введут новые санкции против России

"Если он (посол США Джон Хантсман. — Прим. ред.) всерьез ждет от нас каких-то подобных гарантий, то он ошибся страной. Никаких односторонних заявлений и заверений мы делать не будем и тем более не намереваемся признавать свою вину за некие инциденты, к которым якобы причастна Россия", — сказал Крутских в интервью газете "Коммерсант", комментируя недавние заявления американского посла в России о том, что Вашингтон готов вернуться к вопросу о консультациях по кибербезопасности, если Москва не станет вмешиваться в выборы в американский конгресс.

Крутских добавил, что Россия уже неоднократно повторяла, что не собирается вторгаться во внутренние дела США и влиять на выборы в этой стране. Однако американская страна, подчеркнул дипломат, как минимум 85 раз "серьезно вмешивалась" в дела других стран, в том числе и в дела России.

"Если о чем-то договариваться, то только о взаимных гарантиях. А лучше об универсальных гарантиях и правилах поведения, как уже много лет предлагает Россия. Выполнять чьи-то ультимативные требования и предоставлять односторонние гарантии мы не будем", — заключил Крутских.

"Вмешательство России"

Отношения Москвы и Вашингтона усложнились после выборов президента США, когда американские спецслужбы обвинили Россию во "вмешательстве в выборы" и даже в сговоре предвыборного штаба Трампа с Москвой. Тем не менее в Кремле и в Белом доме такие заявления неоднократно отвергали.

Госдума РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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На протяжении последнего года показания по делу давали экс-руководитель предвыборного штаба Трампа Кори Левандовски, экс-советник американского президента Стивен Бэннон, бывшая директор по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикси, Дональд Трамп — младший и ряд других близких к лидеру США людей.

Также расследования мнимого вмешательства проводят комитеты по разведки обеих палат американского конгресса. Отдельно этим вопросом занимается независимый специальный прокурор Роберт Мюллер.

О ходе расследования комитета по разведке палаты представителей ранее рассказал американский лидер. По его словам, при расследовании не представлены никакие доказательства.

Оглашение итогов голосования на выборах президента РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Климов рассказал о попытках вмешательства в избирательную кампанию в России
"Результаты: (1) не предоставили никаких доказательств сговора кампании Трампа с Россией. (2) Ответ администрации (экс-президента Барака — прим. ред.) Обамы после выборов был несоответствующим. (3) (Экс-глава национальной разведки США Джеймс — прим. ред.) Клэппер предоставил непоследовательные показания по контактам со СМИ", — сообщил Трамп.

Российская сторона, в свою очередь, постоянно подчеркивает приверженность к невмешательству во внутренние дела других государств. Так, в посольстве России в США в очередной раз отвергли обвинения со стороны бывшего директора ЦРУ Майка Помпео о "вмешательстве Москвы" и отметили, что у США, напротив, богатый опыт в таких делах.

"Список их "заслуг" и примеров "плохого поведения" по всему миру впечатляет", — заявили в дипмиссии.

Расследование российского вмешательства
© Инфографика
Расследование "российского вмешательства"
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В мире
Комментарии
11 пользователей оставили 11 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Kron1971
Раньше таких послов просто на кол сажали.страна, которую представляет этот невоспитанный выскочка слишком молодая и зеленая, чтобы пропустить через себя многовековую историю дипломатии. Поэтомк разные там клоуны могутчирикать про какието ультиматумы. Он не только странойошибся, это как "просто навонять вприличном обществе"
07:37
23.04.2018
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Юрий У
Россия "серьезно вмешивалась" в логику и здравый смысл тупоголовых представителей "супердержавы" ??? Да это уже клинические проявления шизофрении государственного масштаба. Как вообще после "подобных вмешательств" США способны указывать другим суверенным государствам в мире существовать по законам США и на благо их "экономического развития" посредством развязывания военных конфликтов и мирового хаоса
07:52
23.04.2018
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