NI рассказал, как Польша будет защищаться от российских ракет и самолетов

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. В случае войны с Россией Польша будет защищаться от ракет и самолетов советским оружием, пишет National Interest.

Издание отмечает, что небо над Польшей охраняется советскими вооружениями вместе с некоторыми национальными разработками.

При этом страна до сих пор задействует зенитно-артиллерийский комплекс С-60, разработанный в середине 1940-х годов. Также используется зенитная установка ЗУ-23-2, которую в СССР приняли на вооружение еще в 1960 году. Тем не менее в эту боевую машину добавили электропривод и систему управления огнем.

National Interest также напоминает, что в скором времени польская ПВО пополнится американскими комплексами Patriot. Как отмечают эксперты, нововведение может привести к некоторым интеграционным проблемам в противовоздушной обороне.

В начале июля 2017 года министерство национальной обороны Польши и Пентагон подписали соглашение о поставке польской стороне комплексов ПВО Patriot. Согласно документу, Польша получит комплексы до 2022 года. Планируется, что в 2021-2022 годах США поставят союзнику две батареи Patriot с ракетами PAC-3 MSE и элементами системы управления и связи IBCS.