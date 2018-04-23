ТОКИО, 23 апр — РИА Новости. Страны "большой семерки" никогда не смирятся с ядерным оружием Северной Кореи и продолжат оказывать на нее максимальное давление с тем, чтобы Пхеньян от ядерного оружия отказался, сообщил журналистам министр иностранных дел Японии Таро Коно.

Он принимает участие во встрече G7 в Торонто.

"Мы полностью согласились с тем, что никогда не примем Северную Корею, вооруженную ядерным оружием", — приводит слова Коно японское агентство Киодо.

На днях Трудовая партия Кореи на своем пленуме в Пхеньяне провозгласила курс на прекращение ядерных и ракетных испытаний.

"Мы разделяем мнение о том, что тут не говорится об отказе от ядерной программы", — сказал Коно. Вместе с тем, по его словам, по сравнению с прошлым решение Пхеньяна — один шаг вперед. "Мы приветствуем это как позитивный шаг", — сказал Коно.

Министры стран G7 призвали КНДР отказаться от оружия массового уничтожения, включая биологическое и химическое оружие, а также от программ разработок ракет, в том числе малого и среднего радиуса действия.