СМИ назвали условие ослабления американских санкций против КНДР

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп не намерен ослаблять санкции против КНДР до полного уничтожения северокорейского ядерного арсенала, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"Президент Дональд Трамп призовет Северную Корею принять быстрые действия по уничтожению своего ядерного арсенала, когда он встретится с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, и не хочет существенно ослаблять санкции в обмен на заморозку ядерных и ракетных испытаний", — сообщает издание со ссылкой на неназванного представителя администрации Трампа.
Новый курс был принят северокорейскими властями в преддверии намеченного на конец апреля саммита с Южной Кореей, а также планируемой встречи Ким Чен Ына с президентом США. Ранее в Белом доме заявили, что саммит двух лидеров состоится в мае или июне.