СМИ назвали условие ослабления американских санкций против КНДР

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп не намерен ослаблять санкции против КНДР до полного уничтожения северокорейского ядерного арсенала, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По информации издания, Трамп призовет лидера КНДР Ким Чен Ына к быстрым действиям по уничтожению ядерного арсенала Северной Кореи. При этом американский лидер, пишет газета, не хочет ослаблять ограничительные меры в обмен на заморозку ядерных и ракетных испытаний.

"Президент Дональд Трамп призовет Северную Корею принять быстрые действия по уничтожению своего ядерного арсенала, когда он встретится с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, и не хочет существенно ослаблять санкции в обмен на заморозку ядерных и ракетных испытаний", — сообщает издание со ссылкой на неназванного представителя администрации Трампа.

На прошлой неделе северокорейские власти провозгласили новый стратегический курс и отказались от дальнейших ядерных и ракетных тестов, чтобы сосредоточиться исключительно на экономическом развитии страны. КНДР также закрывает ядерный полигон на севере страны. Тем самым Северная Корея присоединяется к международным усилиям по всеобъемлющему прекращению ядерных испытаний, которое она признает важной частью глобального ядерного разоружения.

Новый курс был принят северокорейскими властями в преддверии намеченного на конец апреля саммита с Южной Кореей, а также планируемой встречи Ким Чен Ына с президентом США. Ранее в Белом доме заявили, что саммит двух лидеров состоится в мае или июне.