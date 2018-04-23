Южная Корея прекращает вещание против КНДР в буферной зоне

ТОКИО, 23 апр — РИА Новости. Южная Корея прекращает с понедельника вещание против КНДР из громкоговорителей в демилитаризованной зоне в преддверии намеченного на 27 апреля межкорейского саммита, объявило в Сеуле южнокорейское министерство обороны.
Министерство обороны объяснило прекращение вещания попыткой "создать мирную атмосферу и снизить военную напряженность в преддверии саммита" Юга и Севера 2018 года.
"Мы надеемся, что эта мера приведет к прекращению взаимных нападок и пропаганды друг против друга", — приводит агентство Рёнхап заявление министерства обороны Южной Кореи.
Южная Корея вела подрывное звуковое вещание против КНДР три раза в день по два-четыре часа с 11 точек в демилитаризованной зоне. Пхеньян неоднократно грозил уничтожить громкоговорители.