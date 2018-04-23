ТОКИО, 23 апр — РИА Новости. Полиция в Южной Корее приступила на рассвете в понедельник к разгону демонстрации на месте строительства военной базы для противоракетной системы THAAD в уезде Сонджу провинции Кёнсан-Пукто.
Противники размещения батарей THAAD в Южной Корее блокировали ведущий к военной базе мост, организовав там накануне сидячую демонстрацию.
Как заявило ранее министерство обороны страны, в понедельник планируется начать транспортировку стройматериалов и оборудования на военную базу, где будут размещена американская система заатмосферного перехвата баллистических ракет.
В прошлом году в уезде Сонджу, расположенном в 300 километрах к юго-востоку от Сеула, уже были размещены первые две пусковые установки для ракет-перехватчиков.
США и Южная Корея договорились о развертывании системы THAAD в июле 2016 года после пяти месяцев переговоров. По информации южнокорейского оборонного ведомства, радиус действия THAAD не превышает 200 километров.
Развертывание THAAD вызывает беспокойство Китая и России. Япония выразила одобрение этим планам, отметив, что размещение THAAD будет способствовать миру и стабильности в регионе.