В Парагвае кандидат от правящей партии побеждает на выборах президента

МЕХИКО, 23 апр — РИА Новости. Кандидат от правящей правой партии "Колорадо" Марио Абдо Бенитес побеждает на выборах президента Парагвая.

По данным верховного избирательного суда южноамериканской страны, он набирает 46,9% голосов, его соперник от оппозиционного альянса "ГАНАР" Эфраин Алегре пока получает лишь 42,4% после обработки почти 70% бюллетеней.

Абдо — сын секретаря Альфредо Стесснера, последнего диктатора Парагвая, правившего этой страной в 1954-1989 годах. Его правление было отмечено массовыми репрессиями против инакомыслящих. В 2015-2016 годах Абдо занимал пост главы сената Парагвая.

Президент Парагвая избирается в одном туре голосования сроком на пять лет. Вступление в должность нового главы государства намечено на август этого года.