В Раде рассказали о главном требовании Запада к Украине

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Главное требование Запада к Украине состоит в смене власти, заявил депутат Верховной Рады Вадим Рабинович.
"Я думаю, все абсолютно поняли сигналы, которые идут с Запада, которые означают для нашей власти следующее. Например, все главные соратники "Народного фронта" съездили в Вашингтон и там были великолепно приняты. Людей президента там не было", — сказал политик в эфире телеканала "112 Украина".
По мнению депутата Рады, это указывает на то, что Запад требует смены власти на Украине.
Также Рабинович добавил, что украинский президент находится в безвыходной ситуации и, скорее всего, не сможет занять президентский пост второй срок подряд.
В последнее время на Украине обсуждается вероятность роспуска Рады и проведения досрочных парламентских выборов, однако ряд официальных лиц, в том числе и премьер-министр страны Владимир Гройсман и глава МВД Украины Арсен Аваков, заявляют о невозможности такого развития ситуации.