США осудили теракт в Кабуле

ВАШИНГТОН, 23 апр – РИА Новости. США решительно осуждают теракт в Кабуле, говорится в распространенном в понедельник заявлении исполняющего обязанности госсекретаря Джона Салливана.

"От имени правительства США я решительно осуждаю сегодняшнее нападение смертника на центр регистрации избирателей в Кабуле, в результате чего погибли около 60 человек и получили ранения еще 100", — приводятся в документе его слова.

Он также выразил приверженность США и их союзников делу уничтожения террористической организации "Исламское государство"*

Взрыв произошел рядом с центром для регистрации избирателей и центром выдачи документов, удостоверяющих личность, на западе столицы Афганистана в воскресенье утром. Сообщалось о 57 погибших и 119 раненых. Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. Ответственность за нападение взяла террористическая группировка ИГ*.

Еще один взрыв у центра регистрации избирателей произошел в воскресенье в провинции Баглан на северо-востоке Афганистана. При взрыве погибли семь человек, десять пострадали. Пока ни одна группировка не взяла ответственность за этот инцидент.

Совмещенные выборы в парламент и окружные советы Афганистана запланированы на октябрь 2018 года, регистрация избирателей в стране стартовала 14 апреля. После открытия регистрации избирателей президент Афганистана Ашраф Гани предложил радикальному движению "Талибан"* вернуться в мирный процесс в качестве политического движения и принять участие в выборах. Талибы* ответили на предложение отказом.