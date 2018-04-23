Моргана Фримена обвинили в сексуальной связи со сводной внучкой

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Сводная внучка актера Моргана Фримена Идена Хайнс рассказала своему будущему убийце Ламару Давенпорту, что состояла в сексуальной связи со своим сводным дедом, пишет New York Daily News.
"Идена Хайнс поделилась секретом с Ламаром Давенпортом и другими, о том что ее дед вступил с ней в неуместные сексуальные отношения", — передает издание слова адвоката Энни Костанцо из здания суда.
Однако, как пишет газета, неизвестно, зачем такая информация могла понадобиться на заседании суда.
Восьмидесятилетний актер Морган Фримен известен по таким фильмам, как "Побег из Шоушенка", "Пока не сыграл в ящик", "Малышка на миллион" и другим. В 2005 году актер получил "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Уличный парень".