Президент Никарагуа сообщил об отмене ставшей причиной протестов реформы

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Президент Никарагуа Даниэль Ортега сообщил об отмене реформы социального обеспечения, ставшей причиной протестов, где погибли более 30 человек, сообщает канал Telesur.
Ранее сообщалось, что число погибших в ходе протестов в Никарагуа превысило 30 человек, среди них журналист Анхель Эдуардо Гаона, директор издания Meridiano. Протесты против реформы социального обеспечения, которая увеличивает сумму отчислений работодателей и трудящихся в фонды социального страхования, начались 18 апреля.