Президент Никарагуа сообщил об отмене ставшей причиной протестов реформы

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Президент Никарагуа Даниэль Ортега сообщил об отмене реформы социального обеспечения, ставшей причиной протестов, где погибли более 30 человек, сообщает канал Telesur.

"Как мы говорили, диалог очень важен, чтобы разрешить любой конфликт", — сказал Ортега.

Ранее сообщалось, что число погибших в ходе протестов в Никарагуа превысило 30 человек, среди них журналист Анхель Эдуардо Гаона, директор издания Meridiano. Протесты против реформы социального обеспечения, которая увеличивает сумму отчислений работодателей и трудящихся в фонды социального страхования, начались 18 апреля.