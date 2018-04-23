ЯЛТА, 23 апр — РИА Новости, Екатерина Петухова. Представители более семидесяти государств, контракты на 162 миллиарда рублей, десятки тематических секций — Четвертый Ялтинский международный экономический форум собрал около трех тысяч участников. Но площадки ЯМЭФ не только про цифры — это и политическая история. Депутаты Европарламента, немецкого бундестага, польского сейма, сотни бизнесменов и журналистов с пяти континентов, сирийская делегация из 80 человек — все они приехали посмотреть на Крым своими глазами. Каким они его увидели — в материале обозревателя РИА Новости.

Бизнес готов

"Честно говоря, я сначала не понял, куда прилетел. Три года назад я был уже здесь, но тогда в аэропорту мы выходили из другого терминала. А сейчас зашли из самолета в новый, современный гигантский терминал. Как вы это построили за такой короткий срок?" — удивляется чешский сенатор Ярослав Дубрава. Мы стоим в холле пятизвездочного отеля, он тоже открылся при России, здесь ежегодно проходит форум.

Обычные люди в Чехии давно поняли, почему крымчане приняли такое решение в 2014 году, говорит Дубрава. "А вот у политиков наших — другие глаза. Но хотят они или нет, Крым всегда будет российским. Здесь, конечно, за три года произошли огромные изменения. Новые здания, дороги. Я наблюдал несколько дней и увидел, как люди работают и днем и ночью. Обо всем этом я хочу рассказать в Чехии. Конечно, меня будут критиковать за поездку сюда, но это мое дело. Представьте себе, когда я ездил на 75-летие Сталинградской битвы в Волгоград, один дурак написал, что я чуть ли не коллаборант, поехал в Крым. Они даже не отличают регионы, которые разделяют тысячи километров. А в 2015 году наши газеты писали, что, мол, тысячи крымчан выходят на улицы и просят, чтобы полуостров вернули Украине. И я, когда в первый раз сюда приехал, очень хотел поговорить с этими людьми. Но за десять дней, что я тогда провел здесь, не встретил ни одного такого человека ни среди русских, ни среди татар. Наоборот, все говорили: "Слава богу, что мы уже в России", — вспоминает сенатор.

Многие чешские бизнесмены хотят работать в России и в Крыму в частности, отмечает Дубрава. "Они просят, чтобы я эту информацию донес. В 2015-м у меня была встреча с Сергеем Аксеновым (главой республики. — Прим. ред.), я говорил ему об этом. Пока мы не продвинулись в вопросе сотрудничества. Но желание заниматься здесь строительной техникой, автобусами, троллейбусами есть большое. Никаких санкций эти бизнесмены не боятся", — утверждает сенатор.

"У вас есть все"

Интерес к полуострову есть и у бельгийских предпринимателей, заверяет РИА Новости Винсент ван Акелейен из Groep G.

"Я был очень удивлен, когда увидел на форуме в Ялте столько людей из самых разных стран. Однако мне немного не хватило более предметного разговора. Я хотел бы узнать детально о том, что такое свободная экономическая зона в Крыму. На самом деле здесь много возможностей, а Ялта просто прекрасна — это же как Ницца или Сен-Тропе. У вас есть все: море, горы, хороший климат, приветливые люди, вкусная еда и, конечно, отличное вино", — перечисляет бизнесмен.

И добавляет, что бельгийцы настроены по отношению к крымчанам совершенно дружелюбно. Депутат сейма Польши Яцек Вилк также говорит, что люди в его стране хорошо относятся к полуострову, и вспоминает "Крымские сонеты" польского поэта Адама Мицкевича. Как и Акелейен, он приехал сюда впервые. Больше всего Вилка заинтересовала на форуме секция, посвященная блокчейну и криптовалютам. Он считает, что будущее за такими экономическими идеями и что развитие полуострова зависит в том числе от этого.

"Польше и России необходимо экономическое сотрудничество. Я приехал, чтобы попытаться выстроить диалог, для кооперации нужен здоровый политический климат. Например, здесь поляки могли бы заняться яхтостроительством — у нас хорошо развита эта сфера. В Крыму это то, что нужно. Ну и конечно, наши бизнесмены заинтересованы в сфере туризма. Здесь очень красиво, я с удовольствием бы приехал летом в Ялту на отдых с семьей. Да и многие поляки хотели бы здесь побывать", — рассказывает депутат.

Вилк уверен: сейчас самый подходящий момент для того, чтобы начать исправлять отношения между Польшей и Россией, почему бы не использовать для этого площадки Ялтинского международного экономического форума. "Ведь у наших стран нет ни территориальных, ни языковых споров, нет проблем с меньшинствами. Конечно, наши отношения исторически не очень хорошие, но ведь надо что-то менять. Когда в следующий раз министр иностранных дел будет выступать с отчетом в сейме, я обязательно подниму этот вопрос", — резюмирует парламентарий.

"Политический маразм"

Форум еще не закончился, а депутату немецкого бундестага Вольдемару Гердту уже сообщили, что в Киеве на него завели уголовное дело за поездку в Крым.

"Меня пригласила диаспора российских немцев, очень интересная беседа у нас была, много предложений прозвучало. Также приглашение поступило и от Ассоциации народной дипломатии. Что скажут в Германии о моей поездке? Те, кто умеет самостоятельно думать, нормально воспримут. Ну а с другими надо работать, чтоб они начали думать", — объясняет он.

Изначально Гердт подавал запрос в Киев, чтобы въехать на полуостров со стороны Украины. Однако ему отказали. "Если вы считаете это своей территорией, почему же вы не позволяете депутату бундестага побывать здесь? А если не считаете своей территорией, как вы можете заводить какие-то уголовные дела? Это политический маразм просто. Надеюсь, после выборов на Украине он перестанет существовать, а Москва и Киев сядут, как взрослые люди, за стол переговоров и смогут, как братские народы, решить эту ситуацию", — подчеркивает он и добавляет, что хотел бы выступить посредником в диалоге.

Надо повторить!

"Это очень вкусно!" — Барбара Крамер из Австрии пробует сэндвич с черноморской скумбрией на гриле. Эту поездку они с мужем Альфредом ждали давно. Им очень интересен Крым с его историей, культурой, архитектурным наследием. У семьи Крамер семейный отельный бизнес в Вене. На ЯМЭФ их пригласил Андрей Назаров, сопредседатель оргкомитета Ялтинского экономического форума и общероссийской общественной организации "Деловая Россия".

Австрийцы очень хотели изучить Ялту и, возможно, подыскать место, где они могли бы открыть свой отель. Планы у Крамеров серьезные. Однако насыщенная трехдневная программа форума не позволила им погулять по Ялте и окрестностям. Тем не менее Барбара и Альфред, похоже, настроены решительно.

"Дорогая Екатерина, нам все очень понравилось. Мы уже в Москве, вылетаем в Вену. И планируем следующую поездку в Ялту. Если поможете нам с информацией, будем благодарны. Всего наилучшего! Добро пожаловать в Вену! Барбара". СМС застает меня на регистрации в "Крымской волне" — новом красавце аэропорте Симферополя. Пока инвесторы делают на полуострове такие объекты, мы тоже не будем сидеть сложа руки — пойдем поработаем народными дипломатами.