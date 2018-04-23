"Общий щит России и Европы". Смогут ли ЕС и Москва стать союзниками

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости, Антон Лисицын. Европейский союз продолжает совершать осторожные шаги по созданию собственной армии. Единая военная структура ослабила бы зависимость Европы от США и сделала бы возможным оборонительный союз с Россией — у Брюсселя и Москвы есть общие интересы, которые надо защищать. РИА Новости оценивает вероятность такого сценария.

"Закрыть главу в истории Европы"

Идее единой европейской армии уже много десятилетий, но она так и не воплощена в жизнь. "Главная причина в том, что американцы, открыто этого не говоря, блокируют и торпедируют процесс формирования военной структуры, параллельной НАТО. Пока у США такой взгляд на общеевропейскую безопасность: пусть европейцы экономически объединятся, но ни в коем случае не создают альтернативу НАТО. Поэтому нет оснований утверждать, что европейцы способны на что-то в военной сфере без НАТО", — считает немецкий политолог Александр Рар.

С другой стороны, он отмечает: "Европейская армия должна навсегда закрыть главу внутриевропейских войн в истории".Немецкий политолог очень осторожен в оценках вероятности оборонительного союза России и Европы. "Это решится в ближайшие лет двадцать пять, если появится перспектива общей Европы от Лиссабона до Владивостока (единое экономическое пространство от Лиссабона до Владивостока предлагал создать Владимир Путин. — Прим. ред.). Тогда возникнет доверие, понимание, что надо совместно бороться с вызовами: международным терроризмом, разваливающимся Ближним Востоком. В таком случае я вижу для России и Европы большой шанс объединить оборонительные структуры в один кулак и сформировать общеевропейскую систему безопасности. Это было бы идеально, — говорит Александр Рар. — Но сегодня рассуждать об этом странно и несерьезно. Сейчас Европа все сильнее интегрируется в Трансатлантический блок, ее туда встраивают. Это способно привести к тому, что Россия не будет заинтересована в общей оборонительной площадке. Возможно, следующее поколение политиков поймет, что надо действовать сообща".

В единой европейской армии объединяться пришлось бы тем, кто в прошлом и позапрошлом веке вел друг против друга самые кровопролитные и ожесточенные войны. Характерна директива о воинских традициях для бундесвера, выпущенная в марте: основным примером доблести должна служить история немецкой армии после Второй мировой. Рейхсвер, армия социалистической Германской Демократической Республики, и уж тем более вермахт времен Третьего рейха такими примерами не могут служить ни в коем случае. Это понятно — славные германские боевые традиции вряд ли вдохновят на подвиги французов или поляков.

Вопрос традиций, по мнению Рара, снимает развитие военных технологий. "Будущая армия Европы — это в первую очередь армия техники. Войны будущего — войны искусственного интеллекта, дронов, ракет и роботов. Важнее, чтобы военно-промышленные комплексы России и Европы работали не друг против друга, а создали бы общее оружие, общий противоракетный щит против вероятных атак агрессивных исламистов, которые обретут для этого больше возможностей, чем сейчас", — подчеркивает он.

© AFP 2018 / Jean-Christophe Verhaegen Министр обороны Франции Флоренс Парли во время посещения 16-го батальона разведки в городе Бич, Франция © AFP 2018 / Jean-Christophe Verhaegen Министр обороны Франции Флоренс Парли во время посещения 16-го батальона разведки в городе Бич, Франция

Военный эксперт, заместитель главы франко-российского центра "Обсерво" Игорь Деланоэ также напоминает, что создание европейской армии — "очень старый проект". "Но есть НАТО, эта организация давно существует и достаточно эффективно действует", — добавляет он.

И выражает скепсис по поводу перспектив военной интеграции в ЕС. "Уже имеющиеся Европейский корпус, франко-немецкая бригада — максимум того, что может получиться", — считает эксперт.

Но он полагает, что Россия и ЕС способны сотрудничать в сфере обороны. "Не сейчас, конечно. Это был бы позитивный шаг для нормализации отношений между ЕС и Россией. Если, например, создать совместный (оборонный. — Прим. ред.) киберцентр. Это бы укрепило доверие между акторами международной политики", — подчеркивает Деланоэ.

Военная практика Римской империи

Большая часть европейских стран — члены НАТО. Профессиональный военный не может публично рассуждать, с кем его стране дружить, а с кем нет. Но отставной солдат свободен в своих оценках. Бывшие офицеры Вооруженных сил ГДР считают, что единой европейской армии хорошо бы вступить в союз с Москвой. "Россия, безусловно, должна была бы участвовать в переговорах о создании европейской армии, если только та не создается… для борьбы с Россией", — говорит бывший офицер Военно-морского флота ГДР Сильвио Пфеффер.

По его мнению, единая европейская армия если и будет формироваться, то на каких-то новых началах — воинские традиции стран, веками враждовавших между собой, ей не подойдут. "Как будет выглядеть общеевропейская армия? Как армия Наполеона или Австро-Венгрии? Нет! Если уж выбирать (пример для подражания. — Прим. ред.), то стоит воспользоваться военной практикой Римской империи. А в принципе я не вижу общих военных традиций для единой европейской армии. У такой армии может быть только одна традиция — вступать в войну за то, чтобы в Европе и на Земле больше не было войны", — объясняет он.

Товарищ Пфеффера по оружию, бывший офицер Национальной армии ГДР Дирк Зюссмильх полагает, что более вероятно "сотрудничество национальных контингентов под эгидой единого европейского военного союза".

Нежелание воевать за соседей

В сентябре 2017-го недавно избранный на пост президента Франции Эммануэль Макрон рассказал, каким ему видится будущее Евросоюза. Помимо единого министерства финансов и бюджета, он предложил и общую армию. Французская пресса пояснила, о чем идет речь. "Европа хочет освободиться от США в вопросах обороны" — так статью о вооруженных силах Европы озаглавила, например, Le Figaro.

Озвучивая подобные лозунги, Маркон следует настроениям избирателей. Во Франции доля тех, кто верит в способность Евросоюза самостоятельно защищать себя (без НАТО), одна из самых больших в ЕС — 30 процентов. Таковы результаты опроса, проведенного компанией IFop в 2016-м. В целом в Европе доверие к НАТО достаточно высокое. Но есть и скепсис по отношению к Североатлантическому альянсу.

В мае 2017-го были опубликованы данные американской аналитической организации Pew Research Center. По данным социологов, 53 процента немцев и 43 процента французов считают, что Германии и, соответственно, Франции не следует вмешиваться, если другой член альянса будет втянут в конфликт с Россией.

© AP Photo / Matthias Rietschel Солдаты армии бундесвера © AP Photo / Matthias Rietschel Солдаты армии бундесвера

Депутат бундестага Александр Нойе в комментарии РИА Новости высказал мнение, что в Европе нет особого желания поступаться чем-то ради союзников. И вряд ли такие настроения помогут формированию единой армии, полагает он. "Пожертвует ли Греция или Болгария своими солдатами ради Франции или Германии? ЕС занимается рядом новых проектов, но у меня большие сомнения в том, что они выльются в масштабную военную интеграцию. Создание армии ЕС нереалистично. Еще менее реалистична единая европейская армия", — уверен парламентарий.

"Никто вместо нас"

Идея единой европейской армии была прописана еще в Лиссабонском договоре 2007 года. Прообраз вооруженных сил Евросоюза получил громоздкое название "Постоянное структурированное сотрудничество по вопросам обороны" — Permanent Structured Cooperation (PESCO). В ноябре 2017-го 23 страны Евросоюза, в том числе не входящие в НАТО Австрия, Кипр, Финляндия и Швеция, официально уведомили Брюссель о намерении приступить к реализации PESCO. В конце марта в ЕС представили план действий по повышению военной мобильности в рамках PESCO. Словом, европейская армия медленно, но формируется.

В феврале 2017-го почти незамеченной прошла новость о том, что Европарламент одобрил резолюцию о централизации ЕС, в том числе и о создании новой армии. Автором документа по интересному совпадению оказался бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт, отвечавший за переговоры между Евросоюзом и Великобританией о Brexit — выходе Лондона из ЕС. Именно Соединенное Королевство было одним из противников формирования общеевропейской армии.

"После избрания в США президентом Дональда Трампа важно, чтобы мы могли организовываться независимо, как европейцы. Никто не станет вместо нас решать проблемы безопасности поблизости от Европы", — подчеркивает министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен.