Макрон рассказал, какой подарок везет Трампу с севера Франции

ВАШИНГТОН, 22 апр — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон везет в подарок своему американскому коллеге Дональду Трампу дуб с севера Франции как символ долгих отношений двух стран. Об этом Макрон заявил в воскресенье в интервью телеканалу Fox News.

"Когда наша свобода была атакована, тысячи ваших молодых людей прибыли сюда и погибли здесь за мою страну. Это история наших отношений… Поэтому я подарю вашему президенту дуб, который взят в очень символичном, особенно для ваших морпехов, месте — с севера Франции. Мы вместе посадим это (дерево) в его саду, потому что для меня это символ наших долгосрочных отношений", — сказал он

Союзные войска начали высаживаться на севере Франции в Нормандии 6 июня 1944 года, открыв "второй фронт" против нацистских войск в Европе. Высадка стала крупнейшей в истории десантной операцией.