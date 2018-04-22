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Эксперты ПАСЕ заподозрили Аграмунта в нарушении кодекса поведения

21:5722.04.2018
(обновлено: 22:27 22.04.2018)
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© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкБывший председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт. Архивное фотоБывший председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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СТРАСБУРГ (Франция), 22 апр — РИА Новости. Группа по расследованию коррупции в ПАСЕ представила доклад, в котором подтвердила подозрения в отношении лоббистской деятельности Азербайджана в ассамблее и привела список депутатов, нарушивших кодекс поведения парламентария — среди них экс-глава ПАСЕ Педро Аграмунт.

Делегаты в зале на пленарном заседании ПАСЕ. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Ситуация с коррупцией в ПАСЕ возникла впервые в истории организации.

Летом 2016 года итальянская Corriere della Sera написала, что прокуратура Милана обвинила известного итальянского политика Луку Волонте, бывшего руководителя фракции Европейской народной партии в ПАСЕ, в получении крупных взяток от представителей Азербайджана. Спустя некоторое время в разных СМИ стали появляться сообщения о причастности депутатов к лоббистской деятельности в поддержку Азербайджана в ПАСЕ. Была создана группа для расследования ситуации.

"Группа установила, что существуют серьезные подозрения в адрес некоторых нынешних и бывших членов ПАСЕ в том, что они вели деятельность коррупционного характера в пользу Азербайджана", — говорится в пресс-релизе.

"Группа установила, что была группа лиц, действовавших в интересах Азербайджана в рамках ПАСЕ… В это связи группа констатировала что их деятельность идёт вразрез с применением этических норм ПАСЕ", — значится в документе.

В докладе названы парламентарии, которые нарушили этические нормы, среди них экс-глава ПАСЕ Педро Аграмунт, Самад Сеидов, Тадеуш Ивински, Аугустин Конде, Сезар Флорин Преда, Стефан Шеннах, Алан Дексте и Роберт Уолтер. Часть из этих людей все еще члены ассамблеи.

Глава ПАСЕ Микеле Николетти уже высоко оценил документ.

На пресс-конференции в воскресенье он напомнил об ответственности парламентариев и сообщил, что доклад будут передан главам делегаций. Что касается мер, которые могут быть приняты в отношении названных в докладе парламентариев, то этим вопросом будет заниматься комитет по процедурам, заявил председатель ассамблеи.

Испанский политический деятель, бывший председатель ПАСЕ Педро Аграмунт на торжественной церемонии присвоения ему звания Почетного доктора Российской академии народного хозяйства и государственной службы.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Corriere della Sera писала, что итальянская прокуратура предъявила Волонте обвинения в коррупции и отмывании средств, полученных преступным путем. Волонте инкриминируется получение 2,39 миллиона евро в период с 2012 по 2014 годы со счетов телекоммуникационной компании "Бактелеком". Представители следственных органов Италии предполагают, что политик получил эти средства за то, что осуществлял политическую деятельность, так называемую "икорную дипломатию" в интересах властей Азербайджана (государство-член Совета Европы с 2001 года).

В группу для расследования в ПАСЕ вошли Николас Братца (Британия, бывший судья и экс-президент ЕСПЧ), Жан Луи Брагьер (Франция, бывший судья и эксперт международных организаций в борьбе с терроризмом) Элизабет Фера (Швеция, бывший судья ЕСПЧ и бывший главный парламентский омбудсмен в Швеции, а ныне юрисконсульт).

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