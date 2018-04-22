Эксперты ПАСЕ заподозрили Аграмунта в нарушении кодекса поведения

СТРАСБУРГ (Франция), 22 апр — РИА Новости. Группа по расследованию коррупции в ПАСЕ представила доклад, в котором подтвердила подозрения в отношении лоббистской деятельности Азербайджана в ассамблее и привела список депутатов, нарушивших кодекс поведения парламентария — среди них экс-глава ПАСЕ Педро Аграмунт.

Ситуация с коррупцией в ПАСЕ возникла впервые в истории организации.

Летом 2016 года итальянская Corriere della Sera написала, что прокуратура Милана обвинила известного итальянского политика Луку Волонте, бывшего руководителя фракции Европейской народной партии в ПАСЕ, в получении крупных взяток от представителей Азербайджана. Спустя некоторое время в разных СМИ стали появляться сообщения о причастности депутатов к лоббистской деятельности в поддержку Азербайджана в ПАСЕ. Была создана группа для расследования ситуации.

"Группа установила, что существуют серьезные подозрения в адрес некоторых нынешних и бывших членов ПАСЕ в том, что они вели деятельность коррупционного характера в пользу Азербайджана", — говорится в пресс-релизе.

"Группа установила, что была группа лиц, действовавших в интересах Азербайджана в рамках ПАСЕ… В это связи группа констатировала что их деятельность идёт вразрез с применением этических норм ПАСЕ", — значится в документе.

В докладе названы парламентарии, которые нарушили этические нормы, среди них экс-глава ПАСЕ Педро Аграмунт, Самад Сеидов, Тадеуш Ивински, Аугустин Конде, Сезар Флорин Преда, Стефан Шеннах, Алан Дексте и Роберт Уолтер. Часть из этих людей все еще члены ассамблеи.

Глава ПАСЕ Микеле Николетти уже высоко оценил документ.

На пресс-конференции в воскресенье он напомнил об ответственности парламентариев и сообщил, что доклад будут передан главам делегаций. Что касается мер, которые могут быть приняты в отношении названных в докладе парламентариев, то этим вопросом будет заниматься комитет по процедурам, заявил председатель ассамблеи.

Corriere della Sera писала, что итальянская прокуратура предъявила Волонте обвинения в коррупции и отмывании средств, полученных преступным путем. Волонте инкриминируется получение 2,39 миллиона евро в период с 2012 по 2014 годы со счетов телекоммуникационной компании "Бактелеком". Представители следственных органов Италии предполагают, что политик получил эти средства за то, что осуществлял политическую деятельность, так называемую "икорную дипломатию" в интересах властей Азербайджана (государство-член Совета Европы с 2001 года).

В группу для расследования в ПАСЕ вошли Николас Братца (Британия, бывший судья и экс-президент ЕСПЧ), Жан Луи Брагьер (Франция, бывший судья и эксперт международных организаций в борьбе с терроризмом) Элизабет Фера (Швеция, бывший судья ЕСПЧ и бывший главный парламентский омбудсмен в Швеции, а ныне юрисконсульт).