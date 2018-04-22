США не пользуются каналом с Россией по кибербезопасности, заявили в МИД

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. "Горячая линия", созданная двусторонними договоренностями между Россией и США в сфере кибербезопасности 2013 года, продолжает действовать, хотя Соединенные Штаты ей не пользуются, заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, посол МИД по особым поручениям Андрей Крутских.

"Да, все, что предусмотрено соглашениями 2013 года, остается в силе. Это рабочие каналы. Но американцы их, несмотря на публично звучащие в наш адрес обвинения, фактически не задействуют", — заявил Крутских в интервью газете "Коммерсант".

При этом Россия, по его словам, их также не задействует. "У нас не было такой необходимости. Все же эти механизмы созданы для кризисных ситуаций, которые невозможно разрешить в ходе обычных межведомственных контактов соответствующих структур", — отметил он.

При этом США еще при предыдущей администрации обратились к российским властям по вопросу о вмешательстве в президентские выборы "чуть ли не за два дня до самих выборов", сказал Крутских.

"И мы им в итоге всю необходимую информацию предоставили, на все вопросы подробнейшим образом ответили, после этого никаких вопросов с их стороны не возникало", — отметил спецпредставитель президента РФ.