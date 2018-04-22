Спецпредставитель президента об обвинениях в хакерстве: мундир России чист

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. России не нужно "отмывать" свою репутацию от обвинений в хакерстве, так как "ее мундир чист", заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, посол МИД по особым поручениям Андрей Крутских.

"Нам не надо бороться за репутацию. Нас обвиняют бездоказательно. Мундир наш и так чист", — заявил он в интервью газете "Коммерсант".

По словам Крутских, Россия не стала обнародовать данные, которые она предоставила США после обвинений в свой адрес во вмешательстве в американские выборы, так как "подобные сведения нельзя обнародовать в одностороннем порядке".

"Они, как правило, носят крайне деликатный характер. То, чем обмениваются правительства, с точки зрения безопасности не всегда может быть предоставлено широкой публике", — отметил он.

Обвинения в адрес "российских хакеров" периодически выдвигают западные политики. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках влияния на выборы в разных странах.