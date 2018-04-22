Зал Генассамблеи ООН во время выступления президента России Владимира Путина на пленарном заседании 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 28 сентября 2015 года

Зал Генассамблеи ООН во время выступления президента России Владимира Путина на пленарном заседании 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 28 сентября 2015 года

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Москва намерена вынести на рассмотрение Генассамблеи ООН резолюцию с призывом возобновить работу группы правительственных экспертов (ГПЭ) по международной информационной безопасности, заявил в воскресенье спецпредставитель президента, посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Крутских.

"Такие намерения у нас есть. Площадка ООН для нас по-прежнему остается приоритетной в плане выработки универсальных правил поведения государств в интернете. Мы будем предлагать возродить ГПЭ, но внеся в нее определенные изменения", — сказал Крутских в интервью газете "Коммерсант".

Он пояснил, что эти изменения будут касаться, в том числе, состава группы.

"Мы выступаем за более справедливое географическое представительство участников группы. Не должно, в частности, быть перевеса натовских стран, при том, что от СНГ допущен только один участник, и то он конкурирует с представителями Балкан. Мы за более справедливое представительство. Пусть количество участников группы будет ограничено 25, но в ней должны быть представлены все регионы и игроки", — подчеркнул Крутских.

Как отметил дипломат, мандат группы "не должен претерпеть кардинальных изменений".

"При этом группа должна иметь возможность обсуждать новые явления в киберпространстве — от интернета вещей до искусственного интеллекта. Кроме того, я считаю важным прислушиваться к мнению и предложениям негосударственных игроков — бизнеса и гражданского общества. Соответствующие инициативы с их стороны сейчас активно вырабатываются. Тут можно, например, упомянуть идеи компании Microsoft и разработку российской компанией "Норникель" международной хартии об информационной безопасности критических объектов промышленности. Также необходимо обратить внимание на предложения и наработки региональных организаций — от ШОС до БРИКС", — подчеркнул Крутских.