Украинский министр объяснил, почему его жена рожала в США

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян ответил на обвинения в предательстве после рождения его дочери в США. Соответствующее заявление он опубликовал в Facebook.

По словам украинского чиновника, это вышло случайно, поскольку на протяжении всей беременности его супруга состояла на учете в киевском роддоме. Жена Омеляна, по его словам, выехала в США на неделю моды в Нью-Йорке. Однако во время пребывания там женщина заболела, и врач запретил ей лететь обратно самолетом из-за угрозы здоровью ребенка.

"Я понимаю, что последние несколько лет много людей прикладывают неимоверные усилия для того, чтобы найти "мои офшоры", сокровища, схемы. Потому что они именно так бы работали на моей должности, и именно поэтому страна полна нищих, ведь "золотая тысяча" на руководящих постах или около них не могла перестать воровать. К огромному сожалению этих людей, моего персонального обогащения от моего пребывания на этой должности не будет. Это моя принципиальная позиция", — заявил Омелян.

Также министр заявил, что все расходы оплачиваются им лично из своего кармана, а за роды платить не пришлось, так как супруга оформила бесплатный полис медицинского страхования в штате Нью-Йорк.

Пользователи соцсети по-разному отреагировали на заявление министра. Многие пожелали здоровья ребенку, однако некоторым оправдания показались неубедительными. Другие вспомнили, что еще один ребенок министра также был рожден в Соединенных Штатах. Часть также усомнилась в существовании бесплатного медицинского страхования в США. Однако не для всех заявление Омеляна стало поводом для шуток.

"А мой ребенок родился в Украине. И его искалечили наши эскулапы. Потому что — ну, вот так бывает. И я не могу его лечить, потому что — ну, вот так бывает. И он умрет, для того, чтоб жены министров рожали за границей за счет простых украинцев. Вот она справедливость и равенство", — написала Оксана Плотникова.