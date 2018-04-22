Россия не получала от США запросов о происхождении вируса NotPetya

МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Россия не получала от США запросов по поводу происхождения вируса NotPetya, заявил в спецпредставитель российского президента по международному сотрудничеству по информационной безопасности, посол МИД по особым поручениям Андрей Крутских.

"Никаких. В этом и парадокс. Мы же готовы к разговору по любым темам, именно для этого мы привезли в Женеву делегацию из 17 человек, среди которых были и силовики", — ответил он интервью газете "Коммерсант" на вопрос, получала ли Россия запросы от США по поводу происхождения этого вируса.